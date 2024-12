1 Die Gewerbesteuer beschäftigt gerade viele – Veränderungen für die Bürger hat aber nur das Landesgesetz zu verantworten, betont die Verwaltung. Foto: Simon Granville

Wo drückt in Münklingen der Schuh? Bei der jährlichen Einwohnerversammlung der Stadt Weil der Stadt prescht die Verwaltung einmal durch die großen Projekte der Stadt – und stimmt auf hohe Ausgaben ein.











Link kopiert



Wird in einem Ortsteil eine Einwohnerversammlung anberaumt, könnte man meinen, es gäbe besonderen Klärungsbedarf – in Münklingen ist das, so macht es Bürgermeister Christian Walter am Freitagabend gleich zu Beginn einer rund dreistündigen Veranstaltung klar, aber nicht der Fall.