Einwohnerversammlung in Altbach: Bei vielen Themen drückt der Schuh

Das Altbacher Rathaus lädt am Donnerstag, 16. April, um 19 Uhr zu einer Einwohnerversammlung ein. Es steht eine ganze Reihe konkreter Themen an.

An Fragen mangelt es nicht. „Unsere Gemeinde entwickelt sich stetig weiter – viele Themen sind aktuell in Bewegung und werden Altbach in den kommenden Jahren prägen“, heißt es in der offiziellen Einladung des Rathauses. Bürgermeister Sebastian Flörchinger löst mit der Einwohnerversammlung ein Versprechen aus dem Wahlkampf ein. Er möchte an dem Abend aber nicht nur über die allgemeine Lage der Gemeinde sprechen. Es stehen auch Themen wie die kommunale Wärmeplanung, das Kinderhaus Mosaik, der Bahnhof und der stockende Glasfaserausbau auf dem Programm.

Wie berichtet muss die Gemeinde mit weniger Gewerbesteuer auskommen. Deshalb wurden Gebühren erhöht. Die Verschlechterung der Einnahmesituation trifft beispielsweise die Sportvereine in der Gemeinde, die für die Nutzung kommunaler Einrichtungen zukünftig tiefer in die Tasche greifen müssen.

Auch die Öffnungszeiten des Hallenbades werden reduziert. Ob sich die Gemeinde ihr Hallenbad in Zukunft angesichts eines Zuschussbedarfs von mehreren Hunderttausend Euro jährlich überhaupt noch leisten kann, muss in den kommenden Monaten diskutiert werden. Denn der laufende Betrieb ist nicht die einzige finanzielle Last. Es gibt einen Sanierungsstau. Was es genau kosten würde, das Hallenbad zu sanieren, wurde bisher nicht näher betrachtet.

Wie kann der Bereich um den S-Bahnhof aufgewertet werden?

Um Geld zu sparen, wurde ferner die Eröffnung des für 7,7 Millionen Euro neu gebauten Kinderhauses Mosaik aufs kommende Jahr verschoben. Dass das Kinderhaus erst Anfang 2027 anstatt im September 2026 die ersten Kinder aufnimmt und damit auch die ersten Erzieher erst später bezahlen muss, soll die Gemeindekasse entlasten.

Kein Aushängeschild für Altbach ist der Bereich beim S-Bahnhof. Das alte Bahnhofsgebäude, der häufig defekte sogenannte People-Mover und ein leerstehendes Ladengeschäft vor der der gigantischen Betonbrücke und dem EnBW-Lagerhaus gegenüber geben ein schlechtes Gesamtbild ab. Wie kann der Bereich aufgewertet werden? Auch das soll während des Abends in der Gemeindehalle diskutiert werden. Und zuletzt sollen Fragen zum Glasfaserausbau besprochen werden. Wie berichtet verläuft der Glasfaserausbau in Altbach und Deizisau nicht wie geplant. Viele Einwohner sind genervt von den nicht eingehaltenen Ankündigungen des Unternehmens GVG.