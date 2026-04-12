Einwohnerversammlung in Altbach: Bei vielen Themen drückt der Schuh

Das Altbacher Rathaus lädt am Donnerstag, 16. April, um 19 Uhr zu einer Einwohnerversammlung ein. Es steht eine ganze Reihe konkreter Themen an.
An Fragen mangelt es nicht. „Unsere Gemeinde entwickelt sich stetig weiter – viele Themen sind aktuell in Bewegung und werden Altbach in den kommenden Jahren prägen“, heißt es in der offiziellen Einladung des Rathauses. Bürgermeister Sebastian Flörchinger löst mit der Einwohnerversammlung ein Versprechen aus dem Wahlkampf ein. Er möchte an dem Abend aber nicht nur über die allgemeine Lage der Gemeinde sprechen. Es stehen auch Themen wie die kommunale Wärmeplanung, das Kinderhaus Mosaik, der Bahnhof und der stockende Glasfaserausbau auf dem Programm.