Einweihung im Fernverkehr: Neue Zugverbindung für Urlauber zwischen Mailand und Nizza

Touristen können künftig mit dem Zug zwischen Mailand und der französischen Küstenstadt Nizza pendeln. Wie die italienische Bahngesellschaft Treni Turistici Italiani am Mittwoch erklärte, wird die neue Verbindung am 3. August eröffnet. Der erste Zug werde in Mailand abfahren und sechs Stunden und 25 Minuten später in Nizza ankommen. Die Verbindung wird demnach den ganzen Sommer über am Wochenende angeboten - mit zwei Hin- und Rückfahrten am Samstag und Sonntag.