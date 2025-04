Einweihung an der Erich-Bracher-Schule: Landesweit einzigartiges Update für Logistik-Ausbildung im Kreis

An der Erich-Bracher-Berufsschule in Pattonville (Kreis Ludwigsburg) ist ein neues, praxisnahes Übungslager eingeweiht worden. In seiner Form ist es bislang einzigartig in Baden-Württemberg.

Mit der feierlichen Einweihung eines einzigartigen Übungslagers setzt die Erich-Bracher-Schule in Pattonville neue Maßstäbe in der Ausbildung von Fachlageristen und Fachkräften für Lagerlogistik. Das teilt das Landratsamt Ludwigsburg mit. Die moderne Lehrumgebung ermöglicht es den Auszubildenden, ihre theoretischen Kenntnisse praxisnah umzusetzen – ein entscheidender Vorteil für die Fachkräfte von morgen.

„Dieses Übungslager ist das erste seiner Art an einer Schule in ganz Baden-Württemberg“, betonte Landrat Dietmar Allgaier in seiner Rede. „Damit setzt die Erich-Bracher-Schule einen Meilenstein in der Ausbildung von Fachlageristen und Fachkräften für Lagerlogistik. Die praxisnahe Ausbildung ist der Schlüssel zur Fachkräftesicherung und stärkt gleichzeitig unseren Wirtschaftsstandort Ludwigsburg.“

Ausbildungsbetriebe statten mit aus

Die Bedeutung des Lagers spiegelt sich auch in der engen Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen wider. Rund 15 000 Euro wurden in Sachmittel wie Regale und Bodenmarkierungen investiert. Zudem haben zahlreiche Ausbildungsbetriebe durch Materialspenden – darunter Paletten, Gitterboxen und Lagerartikel – zur Ausstattung beigetragen. So können zukünftig Bildungsplaninhalte praxisnah vermittelt werden.

Auch der Schulleiter Oliver Schmider freut sich über die neuen Möglichkeiten. „Die Logistikbranche ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Mit unserem neuen Übungslager schaffen wir ideale Bedingungen, um unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf die Herausforderungen der modernen Lagerhaltung vorzubereiten.“ Die Freude darüber, eine realitätsnahe Ausbildung bieten können, mit modernster Ausstattung und einem starken Praxisbezug, sei groß.

Logistik besonders in Kornwestheim wichtig

Die Logistik spielt laut Mitteilung eine Schlüsselrolle für die Wirtschaft in der Region. Der Kreis Ludwigsburg gehört zu den industriereichsten in Baden-Württemberg und ist mit seinen zahlreichen Logistikunternehmen eine zentrale Drehscheibe für den Warenverkehr. Besonders Kornwestheim ist mit seinem Güterbahnhof ein bedeutender Logistik-Knotenpunkt, an dem namhafte Unternehmen angesiedelt sind. Eine leistungsfähige Logistik sichere die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und sorge dafür, dass Produktionsprozesse reibungslos ablaufen, heißt es von der Bracher-Schule weiter.