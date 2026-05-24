Trotz Ehe-Aus und turbulenter Monate feiern Serkan und Samira Yavuz den vierten Geburtstag ihrer Tochter gemeinsam. Auf dem Familienfoto zeigen die Realitystars sich einträchtig.
Serkan Yavuz (33) und seine Ex-Frau Samira (32) haben am Samstag gemeinsam den vierten Geburtstag ihrer Tochter Nova gefeiert. Auf Instagram teilten beide Realitystars einen Schnappschuss, auf dem sie einträchtig Seite an Seite mit ihren beiden Kindern auf dem Arm posieren. Neben Tochter Nova haben sie auch Tochter Valea zusammen.