Serkan Yavuz (33) und seine Ex-Frau Samira (32) haben am Samstag gemeinsam den vierten Geburtstag ihrer Tochter Nova gefeiert. Auf Instagram teilten beide Realitystars einen Schnappschuss, auf dem sie einträchtig Seite an Seite mit ihren beiden Kindern auf dem Arm posieren. Neben Tochter Nova haben sie auch Tochter Valea zusammen.

"Vier Jahre und trotzdem fühlt es sich an, als hätte ich dich gestern zum ersten Mal im Arm gehalten. Ich liebe dich unendlich mein Engel", schrieb Yavuz zu dem Familienfoto. Samira meldete sich auf ihrem Account mit ähnlichen Worten: "Vier Jahre alt ist mein Baby jetzt schon und wird doch für immer mein Baby bleiben."

Zum Geburtstag hatte sich das Mädchen eine Party mit dem Motto Elsa aus dem Disney-Film "Frozen" gewünscht, das die Eltern in Deko, Torte und Outfits aufgriffen. Im Indoor-Spielplatz gab es zudem Kinderschminken, Haarsträhnen, Glitzer-Tattoos und jede Menge Bastelprojekte für die Kinder. Es sei ein wunderschöner Tag gewesen, schwärmte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin in ihrer Story: "Ich bin von Herzen erfüllt."

Guter Umgang nach turbulenten Zeiten

In ihrem Podcast "Main Character Mode" hatte Samira Yavuz zuletzt offen darüber gesprochen, wie wichtig ihr gemeinsame Traditionen für die Töchter sind - und dass es ihr am Herzen liegt, eine gute Beziehung der Eltern miteinander vorzuleben. "Ich bin super, super dankbar für den Umgang mit Serkan. Das funktioniert gerade sehr, sehr gut", hatte sie im März berichtet. Damals zog sie sogar in Betracht, wieder zu ihrem Ex in das gemeinsame Haus zu ziehen, um ihre Wohnung übergangsweise für ihre Mutter freizumachen.

Dabei war der Weg zu diesem Verhältnis von Höhen und Tiefen geprägt. Das einstige Reality-TV-Paar hatte sich 2021 bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt. 2025 wollten sie nach ihrer standesamtlichen Hochzeit im Vorjahr eigentlich ihre Traumhochzeit feiern - stattdessen folgte das Ehe-Aus wegen Serkans Untreue. Anfang Januar 2026, kurz vor Samiras Einzug ins RTL-Dschungelcamp, sprach sie gegenüber "Bild" offen über die damalige Lage: "Mit Serkan ist es aktuell schwierig. Es hat sich doch noch mal ein wenig zugespitzt. Ich brauchte jetzt erst mal zwei Monate Kontaktabbruch." Gleichzeitig betonte sie auch damals, dass Serkan weiterhin als Vater der beiden Töchter präsent bleiben solle.