Eintracht Frankfurt gegen VfB: Nach Krawallen bei Eintracht-Spiel: Bewährungsstrafe für Fan

Der bis dahin unbescholtene Bürger hatte nach Polizisten getreten und einen Mülleimer nach ihnen geworfen. „Eine Ausnahmesituation“, so die Richterin.
Fast zwei Jahre nach den schweren Ausschreitungen beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart ist einer der gewalttätigen Frankfurter Fans zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. „Ich nehme es ihnen ab, dass es eine Ausnahmesituation war, die nicht mehr vorkommen wird“, sagte die Richterin im Frankfurter Amtsgericht zu dem geständigen, nicht vorbestraften 58-Jährigen. Als Bewährungsauflage muss der gut verdienende Unternehmer 3.000 Euro an einen Verein zahlen, der beim Einsatz verletzte Ordnungskräfte unterstützt.