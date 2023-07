1 Die Körschtalbrücke bei Stuttgart-Möhringen ist vor zehn Jahren komplett saniert worden. Foto: Sandra Hintermayr

Am 14. August vor zwei Jahren ist eine Autobahnbrücke im italienischen Genua eingestürzt und hat 43 Menschen in den Tod gerissen. Wie wird so etwas in Baden-Württemberg verhindert?









Stuttgart - Am 14. August vor zwei Jahren ist eine Autobahnbrücke im italienischen Genua – die Morandi-Brücke – eingestürzt und hat 43 Menschen in den Tod gerissen. Vor knapp zwei Wochen ist der Nachfolgebau mit dem Namen San-Giorgio-Brücke über den Fluss Polcevera mit großem Pomp in Betrieb genommen worden, neun Düsenjäger zeichneten die Farben der italienischen Flagge Grün, Weiß und Rot in den Himmel über Ligurien. Die juristische Aufarbeitung der Tragödie dauert an.