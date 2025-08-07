Einstiges It-Girl: Was macht eigentlich Cara Delevingne heute?

Mit ihren markanten Augenbrauen und dem androgynen Look war Cara Delevingne das Gesicht einer ganzen Ära, dann zog sie sich plötzlich immer mehr zurück. Was macht das It-Girl der 2010er Jahre eigentlich heute?
Im legendären Chateau Marmont in Los Angeles versammelte sich am Mittwochabend die Crème de la Crème Hollywoods - von Selena Gomez über Jacob Elordi und Margot Robbie bis zu Paris Hilton: Alle kamen, um Cara Delevingnes Pre-Birthday-Party zu feiern. Nur wenige Tage vor ihrem 33. Geburtstag inszenierte sich das Model inmitten der Hollywood-Elite. Aber was macht das gefragteste It-Girl der 2010er Jahre eigentlich heute?