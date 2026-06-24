Einstige Haustiere: Tauben auf dem Balkon? Warum die Stadtvögel unsere Hilfe brauchen

Kaum ein Stadtvogel polarisiert so sehr wie die Taube. Für die einen ist sie die "Ratte der Lüfte", für andere ein Überlebenskünstler der Großstadt. Hinter dem schlechten Ruf steht jedoch ein Tier, das stark von menschlicher Stadtentwicklung abhängig ist - und oft unterschätzte Hilfe braucht.
Kaum ein Tier hat in deutschen Städten einen so schlechten Ruf wie die Taube. Obwohl sie seit Jahrhunderten als Symbol für Frieden und Liebe gilt, begegnen viele Menschen Stadttauben mit Ablehnung. Die Vögel werden als "Ratten der Lüfte" beschimpft, von Balkonen verscheucht oder als Schädlinge betrachtet.