1 Ende einer Dreierbeziehung. Porsche kehrt dem VfB und Daimler dem Rücken und beendet sein Engagement in der Stuttgarter Nachwuchsarbeit. Foto: Baumann

Porsche legt beim VfB den Rückwärtsgang ein und fördert künftig Talente von Borussia Mönchengladbach. Über die Hintergründe des Rückzugs, der auch im Engagement des großen Konkurrenten begründet liegt.









Stuttgart - Stuttgart beherbergt bekanntlich zwei prominente Automarken, die in einigermaßen friedvoller Koexistenz miteinander leben und für ihr Geschäftsmodell werben. Auch am heimatlichen Sport-Standort war das bislang so. Bestes Beispiel: Mercedes tritt traditionell als Namensgeber für das Tennisturnier der Männer auf, Porsche bei den Damen.