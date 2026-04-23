Einspiel-Prognosen sind gewaltig: Riesenerfolg trotz Megakritik? Diese Rekorde könnte Michael brechen

Zeichnet das Biopic "Michael" ein stark zum positiven verzerrtes Bild von Michael Jackson? Diese Kritik ist allgegenwärtig, am Erfolg scheint sie aber nichts zu ändern.
Der King of Pop erobert die Kinos: Das Biopic "Michael" über Michael Jackson (1958-2009) steht vor einem der größten Kinostarts in der Geschichte des Musikfilms. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, rechnet der Verleih Lionsgate in Nordamerika mit einem Eröffnungswochenende zwischen 65 und 70 Millionen Dollar. Manche Betreiber gehen sogar von bis zu 80 Millionen aus, weil besonders die Vorverkäufe in Premium-Formaten wie Imax kräftig anziehen.