Einsparungen gefordert: Krankenkassen-Spitzenverband warnt vor höheren Beitragssätzen

Der Krankenkassen-Spitzenverband fordert die Bundesregierung auf, ein neues Sparpaket auf den Weg zu bringen. Sonst würden höhere Beitragssätze drohen.
Der Krankenkassen-Spitzenverband hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) aufgefordert, umgehend im neuen Jahr ein weiteres Sparpaket auf den Weg zu bringen. „Wenn es im nächsten Jahr keine ernsthaften und durchgreifenden Reformen gibt, dann droht bereits 2027 zusammen mit den Zusatzbeiträgen ein durchschnittlicher Beitragssatz von 18 Prozent“, sagte der Vorstandschef des Spitzenverbandes der Krankenkassen, Oliver Blatt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Sonntag.