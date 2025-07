Einschränkungen im ÖPNV: Ferien-Baustellen kosten Pendler Zeit und Nerven

Die Stammstreckensperrung der S-Bahn in Stuttgart und ein Bündel an anderen Bauarbeiten der Bahn bedeuten, dass das Pendeln mit dem ÖPNV auch im Rems-Murr-Kreis anstrengender wird.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die bringen für Pendler in der Region wieder herbe Einschnitte: So ist wie in den Vorjahren die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt, das Tunnel-Nadelöhr zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße. Die Stammstreckensperrung bedeutet, dass Pendler in den Sommerferien wieder mehr Zeit und Nerven brauchen. Doch es ist gleich ein ganzes Bündel an Einschränkungen, mit denen sie umgehen müssen – und das für mehrere Wochen.

Von Samstag, 26. Juli, bis Freitag, 5. September, gibt es weniger Zugverbindungen zwischen Stuttgart und Schorndorf. Wie das Unternehmen Arverio mitteilt, das unter anderem die Rems-Schiene bedient, entstehen wegen der S-Bahn-Stammstreckensperrung und der damit verbundenen Verlegung der S-Bahn-Ankünfte und -Abfahrten in den Stuttgarter Hauptbahnhof während der Ferien weniger Gleise für den Regionalverkehr zur Verfügung.

Die Ersatzfahrzeuge der TRI Train Rental GmbH rollen auf der Remsbahn – und sind mit Kinderwagen, Rollstuhl und E-Bike eine Hürde. Foto: Eva Schäfer

Jeder zweite Mex13-Zug fährt über viele Wochen nur bis Grunbach

Der Infrastrukturbetreiber der Deutschen Bahn, DB Infrago, habe daher entschieden, so teilt Arverio mit, dass jeder zweite MEX 13-Zug aus Richtung Aalen beziehungsweise in Richtung Aalen nicht bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof fährt, sondern bereits in Grunbach endet beziehungsweise startet. Pendler müssen dort in die S2 einsteigen. Laut Arverio sei eine stündliche Verbindung zwischen Stuttgart und Aalen gewährleistet.

Der teilweise Ausfall des Mex 13 von Aalen nach Stuttgart ist für Pendler eine große Belastung. Zum einen sind dann erfahrungsgemäß die stündlichen Zugverbindungen sehr voll bis überfüllt. Und wer in Grunbach umsteigt auf die S2, ist länger unterwegs. Wer zum Beispiel den Mex 13 um 6.35 Uhr von Aalen nach Stuttgart nimmt, muss in Grunbach auf die S2 wechseln und braucht laut VVS-App 1 Stunde 35 Minuten. Der Mex 13 als Direktverbindung braucht 1 Stunde 12 Minuten. Und der Umstieg muss dann auch klappen.

Fahren wie früher: Zur Öffnung der Zugtüre der Ersatzfahrzeuge von TRI Train Rental GmbH gibt es einen eigenen Hinweis. Foto: Eva Schäfer

Ersatzbusse rollen obendrauf ab Fellbach wegen Halteausfällen

Obendrauf gibt es auch bei der S-Bahn zwischen Bad Cannstatt und Fellbach von 26. Juli bis 6. September harte Einschränkungen. Dann finden im Bahnhof Bad Cannstatt Bauarbeiten statt, sodass die Gleise eins bis vier nicht genutzt werden können. Die Linie S2 hält daher in beiden Richtungen nicht in Sommerrain und Nürnberger Straße – und wie auch Plakate am Fellbacher Bahnhof verweisen, müssen Pendler in den Ersatzbus steigen, der zwischen dem Cannstatter Wilhelmsplatz und der Haltestelle am Bahnhof in Fellbach pendelt.

Außerdem fährt in Bad Cannstatt die Linie S2 von den Gleisen 6 und 7 ab. Die Linie S3 verkehrt nur zwischen Fellbach und Backnang.

Beim Iron Maiden Konzert wird es wohl eng zugehen

Inmitten dieser vielen Einschränkungen fällt eine Veranstaltung, zu der mehrere Tausend Besucher erwartet werden: Am Samstagabend, 26. Juli, steigt auf dem Cannstatter Wasen das Iron Maiden Konzert. Laut Bahn werden zusätzliche Busse sowie ein zusätzlicher Direktbus S2X eingerichtet. Dennoch wird es wohl eng zugehen.

Bei den TRI-Ersatzfahrzeugen müssen enge Stufen genommen werden

script type="module" src=https://player.glomex.com/integration/1/integration.js>Außerdem kommt hinzu, dass die Ersatzfahrzeuge der TRI Train Rental GmbH laut Arverio noch bis Dezember 2025 eingesetzt werden. Sie rollen auf der Murrbahn und der Remsbahn. Die Fahrzeuge mögen für manche einen historischen Charme ausstrahlen, haben aber deutliche Hürden durch die Einstiege mit Treppen.

„Wie soll denn das überhaupt gehen?“, fragte ein Mann am Schorndorfer Bahnhof, der mit dem E-Bike in solch einen Zug einsteigen wollte. Es geht dort nur über enge Treppen mit einer Haltestange in der Mitte in den Wagen. Er bat dann den Zugbegleiter, die Stange zu entfernen. Der packte an und sagte:„Achtung, die schwenkt aus.“ So ging es dann mit weiterer kräftiger Unterstützung in den Wagen. Das Mehrzweckabteil ist dort im Steuerwagen untergebracht, der laut Plan nach Norden weist.

Wer auf das Auto umsteigen möchte, muss ebenfalls mehr Zeit einplanen und mit noch mehr Stau als sonst rechnen. Der Fellbacher Stadttunnel ist wegen Schäden gesperrt. Und im Kappelbergtunnel stehen im August ebenso Sperrungen an.

Infos zu den Regionalzügen und Fahrplänen auch unter https://www.arverio-bw.de.