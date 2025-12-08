Einschränkungen im Bahnverkehr: Defekte Weiche bremst S60 aus

1 Eine defekte Weiche sorgt bei der S60 für Verzögerungen. Foto: KRZBB

Eine defekte Weiche zwischen Böblingen und Sindelfingen sorgt am Montagmorgen derzeit für Verspätungen im Bahnverkehr.











Link kopiert



Eine defekte Weiche auf der S-Bahnlinie 60 verursacht am Montagmorgen Einschränkungen im Bahnverkehr. Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) auf seiner Webseite mitteilt, kommt es deswegen in den Morgenstunden zu Verspätungen und kurzfristigen Haltausfällen. Es handelt sich laut VVS um eine defekte Weiche im Streckenabschnitt zwischen Sindelfingen und Böblingen. Laut Durchsagen am Böblinger Bahnhof sollte die S60 wieder regulär ab 9.34 Uhr wieder fahren.