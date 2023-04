11 Pausiert erst mal: Der Nachtzug von Stuttgart nach Venedig. Foto: Milankovic Foto:

Der im Dezember mit viel Aufwand auf die Strecke geschickte Nachtzug von Stuttgart nach Venedig fährt in den kommenden Wochen nicht. Und 2024 könnte sich die Lage nochmals verschlechtern.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Am Abend in Stuttgart ins Bett sinken und am nächsten Morgen einen Espresso mit Blick auf Venedigs Kanäle trinken? Seit Ende vergangenen Jahres ist das möglich. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 ist Stuttgart wieder ans Nachtzugnetz angeschlossen. Der gegen halb neun am Abend startende Zug wird unterwegs aufgeteilt und erlaubt umsteigefreie Fahrten durch die Nacht nach Budapest, Zagreb und eben auch Venedig.

Tunnel in Österreich muss saniert werden

Die Fahrt in die Lagunenstadt ist aber in den kommenden Wochen nicht möglich. Schuld an der Zwangspause sind Bauarbeiten am Netz der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Zwischen dem 12. April und dem 17. Mai müssten am 113 Jahre alten Tauerntunnel „dringende und unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten“ erledigt werden, heißt es bei der österreichischen Staatsbahn. Die Verbindung des „Nightjet 236/237 Stuttgart - Venedig“ entfalle.

Wer sich bei der Deutschen Bahn für eine Fahrt in dem fraglichen Zeitraum interessiert, bekommt einen Vorschlag, der wohl nur für hartgesottene Nachteulen in Frage kommt. Die DB schlägt vor, mit dem weiterhin Richtung Salzburg verkehrenden Nachtzug die Fahrt in Stuttgart zu beginnen. In Salzburg steht um kurz vor zwei in der Nacht ein Umstieg auf den Busersatzverkehr an, der um 4 Uhr 50 in Villach ist, wo in einen weiteren Nachtzug nach Venedig umgestiegen werden kann.

2025 droht fast siebenmonatige Sperrung

Die gut einmonatige Unterbrechung der Verbindung ist womöglich nur ein Vorgeschmack, was auf Reisende Ende 2024 zu kommen könnte. Dann nämlich wird die „Komplett-Modernisierung des Tauerntunnels auch aus Sicherheitsgründen notwendig“, wie die ÖBB mitteilen. Die etwas mehr als acht Kilometer lange Röhre ist dann mehr als ein halbes Jahr zwischen November 2024 und Juli 2025 gesperrt.