Auf eine lang andauernde Sperrung im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost (A 8) müssen sich Autofahrer einstellen. Aufgrund der Bauarbeiten zum sechsspurigen Ausbau wird die Auf- und Abfahrt der A 8 und der B 10 Richtung Stuttgart von Montag, 24. April, bis voraussichtlich Ende des Jahres 2024 komplett gesperrt. Die Auf- und Abfahrt in Richtung Karlsruhe ist von Mittwoch, 31. Mai, bis einschließlich 1. September 2023 nicht befahrbar. Das Gesamtprojekt soll Ende 2026 abgeschlossen werden.

Der Verkehr wird während der Sperrungen über die bestehenden Bedarfsumleitungen geführt: In Fahrtrichtung Stuttgart erfolgt die Umleitung über die U7 a und die U 9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A 8 in Richtung Stuttgart. Die Umleitung in Fahrtrichtung Karlsruhe erfolgt über die U 26a und U 28 ab Anschlussstelle Pforzheim-Süd über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die B 10. Im weiteren Verlauf führt die Umleitung nach Mühlacker und weiter über Ötisheim, Ölbronn-Dürrn und die B 294 bei Pforzheim-Nord wieder zurück auf die Autobahn.

Eine dagegen kleine Einschränkung erwartet Autofahrer auf der A 81 am Engelbergtunnel. Während der Sanierungsphase ist nachts immer nur eine Tunnelröhre geöffnet. Der Verkehr ist trotzdem in beide Richtungen möglich. Für gewöhnlich wird die Weströhre um 22 Uhr dicht gemacht. Am Mittwoch, 26. April, wird die Sperrung auf 20 Uhr vorverlegt. Die Sanierung des Tunnels soll 2025 abgeschlossen werden.