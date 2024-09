Einschränkung für Bahn- und Straßenverkehr: S-Bahnbrücke in Feuerbach muss neu gebaut werden

1 Die S-Bahnbrücke über die Borsigstraße in Feuerbach muss neu gebaut werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Brücke, auf der die S-Bahnlinien S 4, S 5, S 6 und S 60 die Borsigstraße in Feuerbach überqueren, kann nicht mehr saniert werden. Der nun genehmigte Neubau hat Folgen für den Bahn- wie auch für den Straßenverkehr.











Zahlreiche Brücken in der Stadt sind in die Jahre gekommen. Nun zeigt sich diese Misere auch an einer viel befahrenen Brücke im S-Bahnnetz. In Feuerbach, wo die Nordlinien S 4, S 5, S 6 und S 60 die Bundesstraße 295 überqueren, muss in den kommenden Jahren die denkmalgeschützte Bahnbrücke, Baujahr 1906, neu gebaut werden. In der vom Eisenbahn-Bundesamt im August erteilten Baugenehmigung, dem sogenannten Planfeststellungsbeschluss, heißt es nüchtern, das Bauwerk sei „technisch abgängig“, sprich am Ende seiner Lebensdauer angekommen. Ein Neubau ist unumgänglich.