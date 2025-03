Einsatztraining der Hubschrauberstaffel und der Feuerwehr: Brenzlige Sekunden: Wenn der Hubschrauber am Keltenturm gefesselt ist

7 Was so leicht schwebend aussieht, ist harte Arbeit und erfordert hohe Konzentration. Foto: Jürgen Brand

Die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg und Höhenretter der Stuttgarter Berufsfeuerwehr haben beim Heidengrabenzentrum drei Rettungsvarianten geübt.











Ein Mann hängt im wahrsten Sinn des Wortes in den Seilen. Hilflos, bewegungslos, unter ihm der Abgrund. Und im Ernstfall wahrscheinlich verletzt. Der Retter nähert sich von oben, schräg von vorne. Er hängt sicher an der Winde des Hubschraubers und hat dabei jede Menge zu tun: Den Verletzten im Blick behalten. Dem Turm, an dem der hängt, nicht zu schnell zu nahe kommen. Dem Operator oben an der Winde im Hubschrauber Handzeichen geben, damit der weiß, wie er die Winde steuern soll. Per Funk ist er außerdem sowohl mit dem Operator als auch mit den beiden Hubschrauberpiloten in Kontakt. Und windig ist es hier oben auf der Alb gerade auch.