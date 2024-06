1 Während der Spiele darf kein Flugobjekt überm Stadion kreisen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Über der Fanzone und rund ums Stadion gilt ein Flugverbot – gerade auch für Drohnen. Das scheinen noch nicht alle mitbekommen zu haben. Was war am Sonntag los?











Dass über der Fanzone und dem Stadion ein Flugverbot für Drohnen herrscht, hat sich offenbar noch nicht überall herumgesprochen. Nachdem bereits am Freitag zwei Drohnen in der Innenstadt abgefangen hatte, musste sie am Sonntag wieder in der Luft eingreifen. Im Bereich des Stadions seien drei Drohnen am Himmel gewesen, meldet die Stuttgarter Polizei am Sonntagabend. Die Einsatzkräfte fingen die Flugobjekte ab. Die Besitzer, die sie hatten steigen lassen, wurden am Boden entdeckt. Sie müssen mit Anzeigen wegen Straftaten auf der Grundlage des Luftverkehrsgesetzes rechnen. Die Polizei hatte im Vorfeld mehrfach auf die Flugverbote hingewiesen. Zur Überwachung des Luftraums hatte die Polizei am Sonntag auch Hubschrauber im Einsatz. Das Steigenlassen von Drohnen ist grundsätzlich über Menschenmengen verboten, über den Fanzones und rund ums Stadion ist eine Flugverbotszone eingerichtet.