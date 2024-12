Einsatz von SEK und Sprengstoffspezialisten: Sprengstoff vermutet – Großeinsatz in Esslingen wegen Hausdurchsuchung

6 Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften in Zell im Einsatz und sperrt die Umgebung ab. Ein Spezialroboter zur Bombenentschärfung ist ebenfalls vor Ort. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Ein Anwohner bedrohte in der Hauptstraße mehrere Nachbarn und gab an, mit Bomben zu hantieren. Die Polizei sperrt das Gebiet weiträumig ab.











Am Dienstag läuft in Esslingen ein größerer Einsatz der Polizei. Ein Mann soll damit gedroht haben, mit Bomben zu hantieren und sein Wohnhaus in der Hauptstraße in Zell zu sprengen. Mehrere Häuser wurden evakuiert und die Polizei hat den Bereich in der Hauptstraße großflächig abgesperrt. Das Wohnhaus des Mannes wird auf richterlichen Beschluss hin durchsucht, teilt die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit.