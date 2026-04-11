Einsatz von Helfern vor Ort: Kritik an neuen Regeln für den Notfall

Das Land will weniger Einsätze für Ehrenamtliche, die Erstversorgung leisten, bis der Rettungsdienst kommt. Der Leiter der Helfer vor Ort in Amstetten hält die neuen Regeln für fatal.
Fünf bis sieben Minuten. Zeit, um die Spülmaschine auszuräumen oder einen Tee zu kochen. Minuten, die im Alltag kaum auffallen – aber im Notfall entscheidend sein können. Wer auf Hilfe wartet, ist oft allein, hat Schmerzen oder Angst. Genau dann sind auch in Baden-Württemberg die Helfer vor Ort gefragt. Doch ein Schreiben des Landesinnenministeriums bringt Wirbel in das System: Es soll den Einsatz der Ehrenamtlichen künftig einschränken.