Einsatz mit Elektroschocker 56-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz an Herzinfarkt

Von red/afp 22. Januar 2019 - 10:19 Uhr

Auf dem Weg ins Krankenhaus kollabierte der Mann. (Symbolbild) Foto: dpa

Im rheinland-pfälzischen Pirmasens ist ein 56-Jähriger nach einem Polizeieinsatz an einem Herzinfarkt gestorben. Der Mann wurde mit einem Elektroschockgerät von den Beamten überwältigt.

Zweibrücken - Nach einem Polizeieinsatz im rheinland-pfälzischen Pirmasens ist ein 56-Jähriger an einem Herzinfarkt gestorben. Weil er sich gegen seine geplante Unterbringung in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses wehrte, setzte die Polizei eine Elektroschockpistole ein, wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Dienstag mitteilte. Dadurch konnte der Mann überwältigt werden.

Auf dem Weg ins Krankenhaus kollabierte er aber und starb in der Notaufnahme. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern ermittelt nun, ob ein Zusammenhang zwischen dem Polizeieinsatz und dem Tod des Manns besteht. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag.