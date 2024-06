Transporter geht in Flammen auf – Feuerwehr rückt an

4 Die Feuerwehr löschte den Brand. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Transporter fängt in Zuffenhausen während der Fahrt Feuer. Die Feuerwehr rückt an und muss dafür sorgen, dass der Brand nicht auf ein Haus übergreift.











Ein Transporter ist am Donnerstagabend in Stuttgart-Zuffenhausen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand löschen.