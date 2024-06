1 Das Spezialeinsatzkommando (SEK) verwendete bei dem Einsatz ein gepanzertes Fahrzeug. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Am Donnerstagnachmittag gab es einen Großeinsatz der Polizei in Winterbach im Remstal. Schwer bewaffnete Beamte rückten dort in einem Wohngebiet an – mit der Unterstützung eines gepanzerten Fahrzeugs.











In Winterbach im Remstal (Rems-Murr-Kreis) läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Wie ein Sprecher gegenüber unserer Zeitung bestätigt, ist dort ein massives Aufgebot an Kräften zugegen. „Wegen eines möglichen Gefährdungspotenzials für unsere Einsatzkräfte haben wir zu dem Einsatz auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hinzugezogen“, so der Sprecher. Dieses rückte unter anderem mit einem gepanzerten Fahrzeug in ein Wohngebiet vor.