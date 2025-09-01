Einsatz in Winnenden: Angriff auf Polizisten in Klinik – Patient dreht durch

1 Wegen seiner Aggressivität legten Polizisten dem 23-Jährigen Handschellen an (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein 23-Jähriger ist in einem Krankenhaus ausgerastet und hat Polizisten beleidigt sowie angegriffen. Die Beamten legten ihm Handschellen an – nun droht dem Mann eine Strafanzeige.











Link kopiert



In einer Klinik im Winnender Stadtteil Schelmenholz ( Rems-Murr-Kreis ) ist es in der Nacht auf Montag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 23-Jähriger gegen 1.30 Uhr in die Klinik eingeliefert, weil der Verdacht bestand, dass sich der junge Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte.