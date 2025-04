Einsatz in Weil der Stadt: Frau steigt ins Gleisbett und tritt Polizistin

1 Die Polizei rückte am Mittwoch zum Weiler Abstellbahnhof aus. Foto: dpa/Silas Stein

Nachdem eine 26-Jährige in ein Gleisbett am Abstellbahnhof Weil der Stadt gestiegen war, rückte die Polizei an – gegenüber der sich die Frau wohl aggressiv verhielt.











Weil sich eine 26-Jährige längere Zeit im Gleisbereich aufgehalten hat, ist am Mittwochabend eine Bahnstrecke beim Abstellbahnhof in Weil der Stadt gesperrt worden. Laut Polizeibericht war die Frau wohl alkoholisiert und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Gegenüber den angerückten Beamten habe sie sich aggressiv verhalten, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums. Auf dem Polizeirevier trat die einer Polizistin gegen den Oberschenkel. Die 26-Jährige wurde wegen ihres psychischen Zustands in ein Krankenhaus gebracht, gegen sie wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.