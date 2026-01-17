Einsatz in Waiblingen: Mercedes brennt in Tiefgarage – Flammen greifen auf Fahrzeuge über

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Foto: Blaulichtzentrale / Kevin Lermer

Ein Feuer in einer Waiblinger Tiefgarage verursachte 50.000 Euro Schaden. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte war entscheidend. Was genau passiert ist.











Ein brennendes Auto hat am Freitag einen Feuerwehreinsatz in einer Tiefgarage am Alten Postplatz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst. Gegen 12.15 Uhr geriet ein geparkter Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Die Flammen griffen auf einen ebenfalls abgestellten Honda über. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Dadurch verhinderten die Einsatzkräfte, dass sich das Feuer auf weitere Autos ausbreitete. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.