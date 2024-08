Einsatz in Waiblingen: Führerscheinentzug: Situation eskaliert

1 Bei einem Einsatz in Waiblingen wurde ein Polizist leicht verletzt. Foto: StZ/Weingand

Weil ein 51-Jähriger seinen Führerschein abgeben soll, suchen Polizisten ihn in einer Gaststätte auf. Er will den Schein jedoch nicht hergeben – auch seine Frau schaltet sich ein, ein Beamter wird verletzt.











Am Samstag hat es die Polizei in Waiblingen mit einem widerspenstigen Mann zu tun bekommen. Beamte wollten am späten Nachmittag gegen 17 Uhr in einer Gaststätte in der Weingärtner Vorstadt den Führerschein des 51-Jährigen wegen eines bevorstehenden Fahrverbots beschlagnahmen. Zum Verbleib des Führerscheins machte der Mann widersprüchliche Angaben.