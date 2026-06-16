Einsatz in Unterensingen: Feuer legt Feuerwehrhaus in Schutt und Asche - „Katastrophe für den Ort“

Am Montag hat ein Brand das Magazin der Freiwilligen Feuerwehr Unterensingen (Kreis Esslingen) zerstört. Der Schaden wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Wie es jetzt weitergeht.

Sie dachten, es wäre nur ein Fehlalarm. Doch dann mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Unterensingen am Montagabend mit ansehen, wie ihr eigenes Feuerwehrhaus in der Kelterstraße abgebrannt ist. Eingreifen konnten sie nicht, da sämtliche Fahrzeuge und ein Großteil der Ausrüstung in Flammen standen. Das Feuer hat das Gebäude in Schutt und Asche gelegt. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa zehn Millionen Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Mehrere Passanten hatten gegen 18.35 Uhr den Notruf gewählt, weil aus dem Gerätehaus dichter, schwarzer Qualm drang. Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Über die Warnapp Nina waren die Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vorsorglich wurde der Bereich weiträumig abgesperrt, es sollen auch Explosionen zu hören gewesen sein.

Zur Brandbekämpfung rückten Feuerwehren aus zahlreichen Nachbargemeinden mit 140 Einsatzkräften und 22 Fahrzeugen aus, der Rettungsdienst eilte mit rund 30 Einsatzkräften an den Brandort. Unterstützt wurden sie von der Polizei, die unter anderem mit einer Drohne die Lage aus der Luft beobachtete und die Einsatzleitung mit aktuellen Bildern versorgte. Der Einsatz dauerte bis weit nach Mitternacht.

Das Feuerwehrhaus wurde fast vollständig zerstört

Trotz des raschen Eingreifens konnte nicht verhindert werden, dass das 2001 eingeweihte und 2018 erweiterte Gebäude nahezu vollständig ein Raub der Flammen wurde. Da Teile der Dachkonstruktion einsturzgefährdet waren, mussten sie noch in der Nacht mittels eines Baggers abgetragen werden. Zudem wurden zwei Löcher ausgehoben, um die Gas- und Stromleitungen zu kappen. Zeitweise war die Versorgung eines Nachbargebäudes unterbrochen.

Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Der Brand zerstörte das Feuerwehrhaus in Unterensingen komplett. Foto: SDMG

Auch am Morgen nach dem Feuer lag noch immer Brandgeruch in der Luft. Das Feuerwehrhaus wurde mit Absperrgittern und Flatterband abgeriegelt. Die Eingangsseite des Gebäudes ist noch halbwegs unversehrt. Doch der Schein trügt. Im hinteren Teil und in einem Anbau wird die verheerende Wirkung des Feuers deutlich. Es liegen eine große Menge an Schutt und völlig verkohlte Balken herum. Von den Fahrzeugen, die hier untergestellt waren, sind nur noch Gerippe übrig.

Es tut weh, wenn man das sehen muss, man ist einfach machtlos. Oliver Kesegi, Vizekommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterensingen

Die Schadensbilanz: Vier im Gebäudeinneren geparkte Feuerwehrfahrzeuge, ein Feuerwehrboot, ein Gabelstapler sowie zahlreiche Ausrüstungsgegenstände sind bei dem Brand zerstört worden. Eines der Löschfahrzeuge war noch nagelneu, das 450.000 Euro teure Gefährt war erst vor wenigen Monaten in Dienst gestellt worden. Auch die wohl älteste Feuerwehrspritze im Landkreis und das Archiv wurden zerstört. Die Einsatzkräfte konnten lediglich einige persönliche Schutzanzüge der Unterensinger Feuerwehrleute vor den Flammen retten. Ob sie noch zu gebrauchen sind, muss sich aber erst zeigen. Am Tag danach sitzt der Schock noch immer tief. Vizekommandant Oliver Kesegi steht fassungslos vor den Überresten des Feuerwehrhauses. „Es tut weh, wenn man das sehen muss, man ist einfach machtlos.“

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen. Foto: SDMG

Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache stehen ganz am Anfang. Die Kriminaltechniker und Brandgutachter werden erst in den nächsten Tagen die Spurensuche in der Brandruine aufnehmen können, räumt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen ein. Am Dienstag sei es ihnen noch nicht möglich gewesen, sich in den Überresten des Gebäudes umzusehen. Mit Ergebnissen der Untersuchungen sei auch nicht so schnell zu rechnen. „Dafür ist eine akribische Arbeit erforderlich und die braucht Zeit.“

Laut der Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf Brandstiftung

Ist möglicherweise wieder ein Feuerteufel am Werk? Es wird viel spekuliert. In der Vergangenheit hatte eine Vielzahl von vorsätzlich gelegten Bränden auf landwirtschaftlichen Flächen die Menschen in Unterensingen beunruhigt. Im August vergangenen Jahres konnte die Polizei schließlich einen 42-jährigen tatverdächtigen Mann festnehmen. Ob er allein für die seit dem Jahr 2021 anhaltende Brandserie verantwortlich war, ist nicht klar. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt der Polizeisprecher. „Bislang liegen aber keine Hinweise auf Brandstiftung vor.“

Das Ausmaß des Schadens erschüttert Unterensingens Bürgermeister Robin Schmitt, der zugleich oberster Dienstherr der örtlichen Feuerwehr ist. Sichtlich ergriffen sagte er noch während des Einsatzes: „Das ist eine Katastrophe für den Ort.“ Die rund 5000 Einwohner zählende Gemeinde steht jetzt ohne eine funktionsfähige Feuerwehr da. Aber es gibt Hoffnung: Schmitt berichtet, dass sich eine Unternehmerfamilie aus Unterensingen gemeldet habe. Sie wolle im Ort ein Gebäude bereitstellen, in dem die Feuerwehr interimsweise unterkommen kann.

Insgesamt haben 140 Feuerwehrleute mehrerer Wehren den Brand bekämpft. Foto: SDMG

In der Krise rückt zusammen, was zusammengehört: Auch Esslingens Landrat Marcel Musolf, der sich am Abend vor Ort ein Bild über die Lage gemacht hat, sicherte der Gemeinde umgehende Unterstützung zu. „Gemeinsam mit dem Kreisbrandmeister werden wir in den nächsten Tagen Lösungen für Unterensingen erarbeiten.“

Feuerwehr freut sich über große Anteilnahme und Spendenaktion

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde zählt 65 Mitglieder, darunter 38 aktive Feuerwehrangehörige. Allein im vergangenen Jahr wurden sie zu 37 Einsätzen gerufen. Wie es für sie nun weitergehen wird, ist derzeit völlig unklar. In den sozialen Netzwerken bedanken sie sich für die tatkräftige Unterstützung ihrer Kollegen im Landkreis und das Mitgefühl vieler Menschen in dieser schweren Zeit. Auch Feuerwehren aus dem gesamten Bundesgebiet bekunden ihre Anteilnahme: „Die Blaulichtfamilie fühlt mit Euch.“

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Bürger aus Unterensingen haben inzwischen bereits eine Spendenaktion auf der Online-Plattform gofundme gestartet, „damit die Einsatzbereitschaft schnellstmöglich wiederhergestellt werden kann“. Unabhängig von der Schadensregulierung durch Versicherungen und andere Stellen wolle man mit den gesammelten Geldern die örtliche Feuerwehr bei der Wiederbeschaffung von Ausrüstung sowie dem Wiederaufbau des Feuerwehrgerätehauses unterstützen.