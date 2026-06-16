Einsatz in Unterensingen: Feuer legt Feuerwehrhaus in Schutt und Asche - „Katastrophe für den Ort“

Am Montag hat ein Brand das Magazin der Freiwilligen Feuerwehr Unterensingen (Kreis Esslingen) zerstört. Der Schaden wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Wie es jetzt weitergeht.
Sie dachten, es wäre nur ein Fehlalarm. Doch dann mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Unterensingen am Montagabend mit ansehen, wie ihr eigenes Feuerwehrhaus in der Kelterstraße abgebrannt ist. Eingreifen konnten sie nicht, da sämtliche Fahrzeuge und ein Großteil der Ausrüstung in Flammen standen. Das Feuer hat das Gebäude in Schutt und Asche gelegt. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa zehn Millionen Euro. Die Brandursache ist noch unklar.