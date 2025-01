Einsatz in Stuttgart-Weilimdorf: Rangelei im Bus: Busfahrer ruft die Polizei

1 Die Polizei musste am Samstag in Stuttgart-Hausen zu einer Bushaltestelle ausrücken. Foto: KS-Images.de

Zwei Gruppen sind am Samstag im Linienbus in Stuttgart-Hausen aneinandergeraten. Am Ende muss eine Person mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden.











Ein Busfahrer der Linie 90 hat am vergangenen Samstag gegen 15.40 Uhr die Polizei alarmiert. Der Grund: In seinem Fahrzeug kam es zu einer Rangelei zweier Gruppen. Die insgesamt sieben Personen verlegten ihre Streitigkeiten an der Haltestelle Gerlinger Straße im Weilimdorfer Stadtteil Stuttgart-Hausen nach draußen. Dort kam es laut Polizeiangaben zu einer „einfachen Körperverletzung“. Eine Person wurde am Kopf verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über das Alter der Personen und den Grund der Streitigkeiten konnten bei der Pressestelle der Polizei am Sonntag keine Angaben gemacht werden.