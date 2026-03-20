Einsatz in Stuttgart: Unfall und Panne sorgen für Verkehrsbehinderungen am Schattenring
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Bei dem Unfall wurde nach bisherigen Informationen niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Gleich zwei Vorfälle haben am Freitag den Verkehr im Schattenring in Stuttgart beeinträchtigt. Ein Auffahrunfall und ein liegen gebliebenes Fahrzeug sorgten für Behinderungen.

Ein Auffahrunfall und ein Pannenfahrzeug haben am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen am Schattenring in Stuttgart geführt. Gegen 13.45 Uhr fuhr zwischen dem Schattenring und dem Dreieck Wildpark ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, wie eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums auf Nachfrage mitteilte.

 

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Allerdings war eines der beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nahezu zeitgleich wurde die Polizei wegen eines Pannenfahrzeugs im Schattenring alarmiert. Um die Situation zu sichern, musste ein Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden.

 