Die Polizei wird wegen eines Beziehungsstreits in ein Mehrfamilienhaus in den Stuttgarter Süden gerufen. Als sich die Beamten im Treppenhaus befinden, eskaliert die Situation.











Ein Polizist hat in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einsatz in der Immenhofer Straße in Stuttgart-Süd eine 20 Jahre alte Frau angeschossen, nachdem diese die Beamten mit einem Messer bedroht hatte. Vorangegangen war offenbar ein Beziehungsstreit.