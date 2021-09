1 Auf der Suche nach einem Hotel kommt eine Familie zur Polizei. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Ein Familienvater sucht eigentlich ein Hotelzimmer für seine erwachsene Tochter. Er wendet sich jedoch an die Polizei. Die bekommt dann auch prompt Arbeit mit der Familie.















Stuttgart - Ob die Familie grundsätzlich an der richtigen Adresse war, als sie am Dienstagabend nach einem Hotel suchte, sei dahingestellt. Jedenfalls hatten sie sich das Polizeirevier an der Theodor-Heuss-Straße in der City als Anlaufstelle für die Auskunft ausgesucht. Früher oder später hätten sie die Polizei wohl gebraucht, denn unter den Familienmitgliedern brach ein Streit aus, sodass die Polizei eingreifen musste. Ein Polizist und eine Polizistin wurden dabei jedoch ebenfalls Opfer.

Eine Polizistin und ein Polizist werden angegriffen

Bei der Familie handelte es sich um einen 56 Jahre alten Mann und dessen erwachsenen Töchtern im Alter von 24 und 31 Jahren. Der Vater, ein Schweizer, hatte offenbar keine Ortskenntnis. Er wollte wissen, wo er für seine eben erst in der Stadt angekommene ältere Tochter ein Hotel finden könnte. Da brach plötzlich zwischen dem Vater und beiden Töchtern ein Streit aus. Den Beamten, der schlichten wollte, griff der Vater an. Daraufhin wurde er von mehreren Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Dann zankten die Töchter. Nun schritt eine Polizistin ein, und die jüngere Tochter griff die Beamtin an und verletzte sie. Gegen den 56-Jährigen erging ein Haftbefehl, die Töchter blieben auf freiem Fuß. Die Gründe der Streitereien hätten sich den Beamten nicht erschlossen, sagte ein Sprecher der Polizei.