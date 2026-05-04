Wegen der Gefahren, die bei dem großen Andrang am Freitagabend bestanden, habe man die Party an der Steinstraße unterbrechen müssen. Was war erlaubt, was gefährlich?

War das legal? War das sicher? Viele Fragen sind nach der sogenannten Blockparty zum Abschied des „Ersten Stocks“ aufgekommen. Denn der Auftritt der Musiker „Junge Arbeiter“ am Fenster lockte so viele Menschen, dass nicht nur die Straße komplett voll war. Auch am Parkhaus gegenüber waren etliche Menschen, die sich in Feierlaune in Gefahr brachten. Eins vorweg: Ärger mit der Polizei gab es nicht. „Wir waren lediglich zur Gefahrenabwehr da. Aber alles war friedlich“, sagt eine Sprecherin der Polizei.

Das Event war auf einer Fläche von 80 Quadratmetern geplant Das Event war angemeldet und erlaubt - allerdings hatte wohl niemand damit gerechnet, dass es einen derart großen Ansturm geben würde. „Es war eine Fläche von 80 Quadratmetern dafür vorgesehen“, sagt die Polizeisprecherin. Diese sei mit Baken umgrenzt gewesen. Dass dieser Bereich nicht reichte, erkennt man unter anderem daran, dass auf den Fotos von der Party auf der Straße nur feiernde und tanzende Menschen zu erkennen sind - aber keine rot-weißen Warnbaken.

Der Begriff Blockparty bezeichnet ursprünglich ein Nachbarschaftsfest. In der Partyszene wird es auch für Feiern rund um Clubs verwendet, die sich auf die umliegenden Straßen erstrecken.

Niemand habe wegen der Party Alarm geschlagen. Die Polizei entdeckte das Treiben selbst: „Der Bereich wird im Rahmen des Streifendienstes ohnehin regelmäßig“, so die Sprecherin. Dabei sei sehr schnell aufgefallen, dass es mehrere Gefahren gab.

Die Polizei begründet ihren Einsatz bei der Blockparty mit der notwendigen Gefahrenabwehr - und lobt die gute Atmosphäre bei den Feiernden. Foto: privat

Zum einen war es das Publikum, das auf den Balustraden vor der Absperrung der Parkdecks des Kaufhof-Parkhauses tanzte. Die Polizei pfiff die Feiernden zurück. Zum anderen waren Autos in den Bereich gefahren, da die Straße ursprünglich ja nicht komplett gesperrt worden war. Diese wurden wieder rausgeholt. Die Straße wurde dann für die Dauer des Gigs dichtgemacht. „Alles lief total friedlich ab, es gab keinen Grund, weiter einzuschreiten. Aber die Gefahrenabwehr ist unsere Aufgabe“, so die Polizeisprecherin weiter.

Colyn Heinze und seine Mitstreiter vom Kulturverein Hotel Central, die den Closing-Abend veranstaltet haben, sind immer noch ziemlich überwältigt, wenn sie auf den Freitagabend zurückschauen. „Daran wird man in Stuttgart bestimmt noch eine Weile denken“, glaubt Heinze. Das Vorgehen der Polizei sei aus seiner Sicht „verhältnismäßig“ gewesen. „Zwischendurch tanzten Menschen auf dem Parkhaus in gut zehn Meter Höhe auf einer Balustrade – da kann kein Polizist danebenstehen und nur zuschauen“, sagt Heinze, der nicht nur Gründungs- und Vorstandsmitglied von Hotel Central ist, sondern auch Degerlocher Bezirksvorsteher. Er betont außerdem, dass das Parkhaus nicht zur Veranstaltungsfläche gehört habe – „da ist es dann auch legitim, dass die Polizei einschreitet“.

Zwischentitel fehlt

Heinze schätzt, dass gerade die Popularität der Headliner Junge Arbeiter viele Menschen angezogen habe. „Die Jungs haben gerade einen enormen Hype – wegen ihnen sind auch viele sehr junge Leute gekommen.“ Dazu kamen neben den kalkulierten Veranstaltungsgästen viele, die an dem lauen Frühlingsabend von der Musik eher zufällig in die Steinstraße gelockt wurden. Um 20.30 Uhr, als „sehr, sehr viele Menschen da waren“, seien die Veranstalter „schon ordentlich ins Schwitzen“ gekommen, erzählt Heinze. „Es war gut, dass die Polizei die Veranstaltung nur unterbrochen und nicht abgebrochen hat.“ So habe man anschließend den Abend wie geplant mit den Betty Ford Boys, Heinzes persönlichem Highlight, beenden können.

Was den Hotel-Central-Machern wichtig ist zu betonen: „Alles ist komplett friedlich geblieben. Hier haben ganz unterschiedliche Menschen miteinander gefeiert. So bunt und divers, wie es in Stuttgart selten ist.“ Als Abschied vom 1. Stock sei es „ein fantastischer Abend“ gewesen. Und auch ein Zeichen an viele junge Künstlerinnen und Künstler: „Bleibt hier, macht euer Ding hier. Stuttgart kann – das ist positiv gemeint - ganz anders sein.“

Das Stuttgarter Hip-Hop-Kollektiv selbst zeigte sich in einer Instagram-Story ebenfalls überwältigt: „Freitag war abgefahren. Wir mussten erstmal runterfahren.“ Videoschnipsel von der Steinstraße schafften es auch ins neue Musikvideo zum Song „Stuttgart (Shutdown)“, das die Jungen Arbeiter am Wochenende veröffentlichten.