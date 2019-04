Einsatz in Stuttgart-Ost

Die Suche nach dem Tier war in Stuttgart-Ost nicht von Erfolg gekrönt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Wem gehört dieses Tier? Am Montagabend ruft ein aufmerksamer Bürger die Feuerwehr. Er berichtet den Einsatzkräften von einem entlaufenen Goldfasan. Doch die Suche ist nicht von Erfolg gekrönt.

Stuttgart - Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Montagabend in Stuttgart gerufen. Gegen 17.30 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Bürger in Stuttgart-Ost wahrscheinlich einen Goldfasan und meldete sich anschließend bei der Feuerwehr.

Mehrere Einsatzkräfte machten sich in der Folge auf die Suche nach dem Tier – laut einem Feuerwehrsprecher jedoch ohne Erfolg. Das offenbar entlaufene Tier war nicht aufzuspüren. Wem das Tier gehört, ist bislang nicht bekannt. Die Wilhelma war am Abend nicht mehr zu erreichen.