1 Die Feuerwehr rückte an und evakuierte das Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Freitagnachmittag strömt Gas in der Kleinstraße in Stuttgart-Nord aus. Die Feuerwehr evakuiert das betroffene Gebäude, der Netzbetreiber rückt an.











Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zu einem Gasleck in die Kleinstraße in Stuttgart-Nord ausgerückt. Das betroffene Gebäude musste evakuiert werden. Mittlerweile befinden sich Techniker der Netze BW vor Ort.