Lastwagen brennt in Lagerhalle – Feuerwehr rückt an

1 Die Feuerwehr rückte zum Brand nach Möhringen aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Dienstagvormittag gerät ein Lastwagen in einer Lagerhalle in Möhringen in Brand. Die Feuerwehr rückt an und bringt das Feuer unter Kontrolle. Was bislang bekannt ist.











Ein Lastwagen ist am Dienstagvormittag in einer Lagerhalle in Stuttgart-Möhringen in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte an, löschte den Brand und befindet sich momentan noch bei der Entrauchung der Halle. (Stand: 11.45 Uhr)