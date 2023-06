Massiver Wasseraustritt in Hotel ruft Feuerwehr auf den Plan

Einsatz in Stuttgart-Mitte

1 In einem Hotel war es zu einem massiven Wasseraustritt gekommen. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur Stuttgart

Wegen eines massiven Wasseraustritts ist die Feuerwehr am Donnerstagmittag zu einem Hotel in Stuttgart-Nord ausgerückt. Beim Einsatz stellen die Feuerwehrleute auch noch eine erhöhte Gaskonzentration fest.









Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag wegen eines Wasserschadens zu einem Hotel in der Kopenhagener Straße in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Während des Einsatzes wurde eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt, sodass die Feuerwehr sowohl abpumpen als auch belüften musste.