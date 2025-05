1 Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte zum Stadtpalais an der Konrad-Adenauer-Straße aus. (Archivbild) Foto: Lichtgut

Am Samstagmorgen kommt es in Stuttgart zu gleich zwei Einsätzen der Feuerwehr in der Konrad-Adenauer-Straße. Kurze Zeit später ist klar: Es handelte sich um Fehlalarme.











Gleich zweimal kurz nacheinander ist die Stuttgarter Feuerwehr am Samstagmorgen in die Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Wie sich kurze Zeit später herausstellt – umsonst.