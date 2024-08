Einsatz in Stuttgart-Mitte: Feueralarm in der Landesbibliothek

Feueralarm in der Landesbibliothek

Einsatz in Stuttgart-Mitte

1 Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen ausgerückt. Foto: dpa/Marijan Murat (Symbolbild)

Die Feuerwehr muss am Dienstag ausrücken, weil ein Alarm aus der Bibliothek kommt. Sie kann aber nach kurzer Zeit den Einsatz wieder beenden. Was war geschehen?











Alarm in der Württembergischen Landesbibliothek (Labi): Am Dienstagnachmittag ist Passanten aufgefallen, wie die Feuerwehr zu der Bücherei an der Konrad-Adenauer-Straße ausrückte. Es sah schlimmer aus, als es letztlich war: Weil im Untergeschoss des Neubaus ein Brandmelder automatisch angeschlagen hatte, ist die Feuerwehr 14.45 Uhr mit zahlreichen Einsatzkräften und zwei Löschzügen zur Labi gefahren – und stellte fest, dass dort keine Gefahr bestand: „Wir haben alles kontrolliert, konnten aber keinen Brand feststellen“, sagte Daniel Anand, der Sprecher der Feuerwehr.