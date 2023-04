Einsatz in Stuttgart

1 Die Feuerwehr konnte den brand schnell löschen. Foto: IMAGO/Frank Sorge/IMAGO/Foto: Frank Sorge

In der Nacht zum Sonntag muss die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand nach Stuttgart-West ausrücken. Das Feuer ist schnell gelöscht – ein Mann erleidet jedoch Verletzungen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Ein 63-jähriger Mann hat sich bei einem Zimmerbrand in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart eine schwere Rauchgasvergiftung zugezogen. Nach Angaben der Polizei nahm eine Mitbewohnerin an der Vogelsangstraße gegen 2.25 Uhr eine starke Rauchentwicklung wahr – sie rief die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte, die die Wohnungstür gewaltsam öffnen mussten, konnten den Brand schnell löschen und den Mann retten – er kam in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe des Zimmerbrands und die Brandursache sind derweil noch nicht geklärt.