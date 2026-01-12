Einsatz in Stuttgart-Hedelfingen: Wohl Pfefferspray in Mehrfamilienhaus versprüht – Polizei ermittelt

1 Die betroffenen Bewohnern wurden vom Rettungsdienst behandelt. Foto: SDMG

Großeinsatz am Sonntagabend in Stuttgart-Hedelfingen: Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses klagten über Atemwegsreizungen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus.











Link kopiert



Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mussten am Sonntagabend in die Rohrackerstraße in Stuttgart-Hedelfingen ausrücken. Nach ersten Angaben der Polizei meldeten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 21.20 Uhr Atemwegsreizungen. Man gehe derzeit davon aus, dass wohl Pfefferspray in dem Gebäude versprüht wurde.