Einsatz in Stuttgart: Feuerwehr rettet Hund aus eiskaltem Auto

1 Feuerwehr und Polizei retten eine Bulldogge vor dem Erfrieren. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Autos, in denen im Hochsommer Temperaturen von mehr als 50 Grad herrschen, können für darin eingesperrte Tiere tödlich enden. Kälteeinsätze sind dagegen seltener. Angesichts der derzeit herrschenden eisigen Temperaturen haben in Stuttgart am Freitagvormittag allerdings die Polizei, das Ordnungsamt und die Feuerwehr eingegriffen, um einen Hund zu retten.