Einsatz in Stuttgart: Feuerwehr muss Seniorin von Handschellen befreien

Das Räuber-und-Gendarm-Spiel kann schneller ernst werden, als man denkt: Eine Seniorin hat sich beim Spielen mit der Enkelin selbst gefesselt. Die echte Polizei war machtlos – also rückte die Feuerwehr an.











So schnell wird man zu einer Gefangenen. Mit Sicherheit nichts Böses ahnte eine Seniorin aus Stuttgart am Montagvormittag. Beim Spielen mit ihrer Enkelin legte sich die Frau selbst Handschellen an. Und bemerkte erst danach, dass der Schlüssel nicht mehr aufzufinden ist. Bei den Öffnungsversuchen zogen sich die Handschellen immer weiter zu. Ein laut einem Feuerwehrsprecher offenbar sehr robustes Spielzeugmodell mutmaßlich aus dem Ausland.