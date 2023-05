3 Die Feuerwehr im Einsatz in Stuttgart-Feuerbach Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Aufregung in Feuerbach: Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ruft die Einsatzkräfte auf den Plan. Alle Hausbewohner können das Gebäude verlassen. Die Hintergründe.









Ein Brand in einer Wohnung in Stuttgart-Feuerbach hat am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Das Feuer sei aus bislang unbekannter Ursache in einem Mehrfamilienhaus an der Wildensteinstraße ausgebrochen, teilte die Polizei mit.