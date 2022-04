1 Das Reinklettern in einen Container sollte man nicht nur sein lassen, weil das Herausnehmen von Kleidung Diebstahl ist. Es ist auch gefährlich. Foto: STZ//red

In Feuerbach staunen die Einsatzkräfte nicht schlecht: Eine Gruppe plündert einen Altkleidercontainer. Eine Person steckt dabei kopfüber in dem Behälter – und das ist nicht ungefährlich.















Link kopiert

Bei der Ankunft an der Dornbirner Straße in Stuttgart-Feuerbach hat sich den Einsatzkräften der Polizei am Sonntagnachmittag ein seltsamer Anblick geboten: In einem Altkleidercontainer steckte kopfüber eine Person, während vier weitere um den Container herum standen und herausgefischte Bekleidung nach Brauchbarkeit sortierten. Die Polizei war von Zeugen alarmiert worden, die beobachtet hatten, wie sich die fünf Tatverdächtigen an dem Container zu schaffen machten. Es handelte sich um drei Männer und zwei Frauen im Alter von 20 bis 35 Jahren, die gemeinsam versucht haben sollen, Kleidungsstücke aus dem Container zu stehlen. Die Einsatzkräfte nahmen sie vorläufig fest und brachten sie zur Anzeigenaufnahme aufs Revier. Danach kamen die fünf wieder auf freien Fuß.

Die Polizei warnt: Die Einwurfklappe ist eine gefährliche Falle

Die Polizei warnt davor, es den Dieben gleichzutun: Das Einsteigen in Behälter – auch wenn man nichts stehlen will sondern versehentlich Hineingeworfenes zurückholen will – ist gefährlich. Der Schließmechanismus der Einwurfklappe, der ein Diebstahlschutz sein soll, kann dabei zu einer gefährlichen Falle werden.