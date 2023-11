Ein Mann kann Anfang November aus dem kalten Neckar gerettet werden. Zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann kommen zufällig am Unglücksort vorbei.

Ein im nur zehn Grad kalten Neckar treibenden 32-jähriger Mann konnte am 8. November gerettet werden. Zwei Polizeibeamte und ein Feuerwehrmann, der privat in der Nähe unterwegs waren, retteten den Mann.

Das Wasser ist nur zehn Grad kalt

Der Verunglückte war im Bereich der Otto-Hirsch-Brücken entdeckt worden. Der Polizist Niklas Seng (26) vom Revier Ostendstraße in Stuttgart und sein 24-jähriger Kollege Kevin Reutter vom Polizeipräsidium Einsatz waren zufällig in der Nähe und zogen den 32-Jährigen heraus. Der Feuerwehrmann Marc Krämer kam an der Unglücksstelle vorbei und unterstützte die beiden Polizisten bei der Rettungsaktion.

Der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun und der Polizeirat Marcel Kässmayer vom Präsidium Einsatz bedankten sich am Dienstag bei den drei Rettern für ihren Einsatz. Dazu trafen sie sich am Ort des Geschehens, an den Otto-Hirsch-Brücken. Ihre schnelle Reaktion und ihr Engagement hätten nicht nur ein Menschenleben gerettet, sondern auch ein „beeindruckendes Beispiel für Solidarität und Zivilcourage“ gesetzt.