Einsatz in Stuttgart Darum kreiste ein Hubschrauber über Rohracker

Von red 04. Januar 2019 - 22:32 Uhr

In Stuttgart-Rohracker brannte am Abend ein Holzstapel. Foto: 7aktuell.de/David Skiba

Aufregung in Stuttgart: Über Rohracker kreist am Abend ein Polizeihubschrauber. Grund dafür ist ein brennender Holzstapel. Die Beamten schließen Brandstiftung nicht aus. Die Fälle häufen sich.

Stuttgart - Am Freitagabend sorgte ein Polizeihubschrauber über Stuttgart-Rohracker bei den Menschen für Aufsehen. Nach ersten Informationen der Polizei soll dort ein Holzstapel gebrannt haben. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, setzten die Beamten einen Hubschrauber ein. Zudem nutzte die Polizei die Hilfe von oben auch für die genaue Lokalisierung des Brandortes. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer.

Mehr zum Thema

In den vergangenen Wochen brannten besonders im Rems-Murr-Kreis immer wieder Holzstapel. Zuletzt musste die Feuerwehr nach Winterbach ausrücken. Aber auch in Ludwigsburg, im Kreis Esslingen oder in Stuttgart gab es ähnliche Fälle. Kurz vor dem Jahreswechsel stand in Stuttgart-Mühlhausen ein fünf Meter langer Holzstapel in Flammen. Die Polizei geht in den meisten Fällen von Brandstiftung aus – die Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Informationen folgen.