Einsatz in Stuttgart-Bad Cannstatt Polizei klärt Rätsel um Pulver in der Post

Von Christine Bilger 28. März 2018 - 14:54 Uhr

Die Polizei hat herausgefunden, was für eine Substanz am Dienstag im Cannstatter Krankenhaus aufgetaucht war. Das hat bei der Feuerwehr und beim Klinikpersonal für große Erleichterung gesorgt.





Stuttgart - Eine zunächst rätselhafte Substanz, die am Dienstag im Cannstatter Krankenhaus aufgetaucht war, konnte am Mittwoch identifiziert werden. Bei dem weißen Pulver, dass aus einem Postsack gerieselt war, handelte es sich um Mörtel. Es habe keine Gesundheitsgefahr bestanden, meldet die Polizei.

Das Aufatmen ist groß bei den Angestellten des Klinikums und bei der Feuerwehr: Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses in Bad Cannstatt und ein Feuerwehrmann waren am Dienstag ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie mit einem in der Poststelle der Klinik aufgetauchten weißen Pulver in Kontakt gekommen waren. „Das Pulver war offenbar nicht in einem Umschlag oder Päckchen, wie zunächst vermutet. Es ist so zwischen den Sendungen herausgerieselt, die in einem Postsack angeliefert worden waren“, erläutert der Polizeisprecher Jens Lauer. Die erste Entwarnung war bereits am Mittwochmorgen gekommen: Da hatte festgestanden, dass das Landesgesundheitsamt keine Krankheitserreger – etwa Milzbranderreger – in dem weißen Pulver entdeckt habe. Mit Hilfe des Landeskriminalamtes habe man dann feststellen können, dass es sich bei der zunächst rätselhaften Substanz um Mörtel handelte.

Großer Einsatz im Krankenhaus

Um alle möglichen Gefahren ausschließen zu können, war die Feuerwehr am Dienstag zum Krankenhaus nach Bad Cannstatt ausgerückt. Die Poststelle wurde versiegelt, der Vorraum desinfiziert. Eine Probe des verdächtigen Pulvers sicherten die Wehrleute und brachten sie in das Labor des Gesundheitsamtes.