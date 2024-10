Einsatz in Schorndorf: Verfolgungsjagd endet jäh an einer Mauer

Verfolgungsjagd endet jäh an einer Mauer

Einsatz in Schorndorf

1 In Schorndorf hat ein 21-Jähriger vergeblich versucht, Streifenwagen abzuhängen (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand

Statt für eine Polizeikontrolle anzuhalten, gibt ein VW-Fahrer in Haubersbronn Gas. Die Flucht gipfelt in einem Unfall – dann zeigt sich auch, warum der 21-Jährige zu fliehen versucht hat.











Link kopiert



Im Rems-Murr-Kreis ist am frühen Montagmorgen ein junger Mann auf der Flucht vor der Polizei verunglückt. Der VW-Fahrer sollte gegen 1.20 Uhr in Schorndorf-Haubersbronn einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und wollte davonfahren. „Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schorndorf und versuchte mehrfach, die Polizeistreifen durch Umfahren baulicher Hindernisse abzuhängen“, heißt es im Bericht der Polizei.